La británica Sonay Kartal sorprende a Ostapenko y se mete en la final del torneo de Wuhan

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Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- La tenista británica Sonay Kartal ganó este sábado a la letona Jelena Ostapenko en la primera semifianal, del torneo que se disputa en Wuhan (China), por 7(11)-6(9) y 7(7)-6(5) y disputará la final a la espera de conocer su rival.

Kartal (170 del ránking WTA) sorprendió a la 34 del mundo que firmó una gran actuación al imponerse por un contundente 2-0 y se llevó el encuentro en dos desempates, por 7(11)-6 y 7(7)-6, para sellar su clasificación a la final.

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El partido estuvo marcado por la igualdad, con dos sets que se decidieron en el tie-break. Kartal supo mantener la calma en los momentos decisivos para superar a una rival superior tras 2 horas y 15 minutos de juego.

La británica ya espera a su rival en la final que saldrá de la segunda semifinal entre las polacas Iga Swiatek (9) y Maja Chwalinska (22). EFE

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