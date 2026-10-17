Feijóo dice que la "coalición de desesperados" Sánchez-Colau acredita situación del PSOE

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Madrid, 17 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha dicho este sábado que la "coalición de desesperados" que ha construido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau en el Senado es "una declaración de intenciones" y "acredita la situación en la que está el PSOE".

Así lo ha asegurado a los periodistas antes de intervenir en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, sobre el acuerdo al que han llegado el PSOE y el Frente Amplio para presentarse con listas conjuntas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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"La coalición de desesperados que ha construido el partido socialista diluyendo sus siglas con veinte formaciones políticas, acreditan que esto de que el PSOE va a ganar las elecciones y que está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más", ha afirmado. EFE