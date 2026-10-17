Esteban afirma que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado ha sido el PNV "con sus votos"

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El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha defendido este sábado que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado durante estos últimos años ha sido el PNV "con sus votos".

Esteban se ha pronunciado de esta forma durante el acto en el que la formación jeltzale ha dado a conocer los nombres de los candidatos del PNV al Congreso y el Senado por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, aprobados por Asamblea Nacional Extraordinaria del partido reunida en Bilbao.

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El presidente del PNV ha llamado la atención sobre el hecho de que "ahora parece que todo se centra en que hay que parar a la ultraderecha, muchos hablan de pararla".

Ante ello, Esteban ha reivindicado que "el único partido político que, más allá de la boca, lo ha hecho en la práctica y ha evitado que Vox estuviera gobernando estos últimos años en el Estado español ha sido el PNV con sus votos". "Y eso creo que hay que recordarlo", ha dicho.

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(Habrá ampliación)