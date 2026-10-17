Espíndola se lesiona en un calentamiento con Brasil

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Jaén, 17 oct (EFE).- El guardameta del Jaén Paraíso Interior Carlos Espíndola ha sufrido una rotura del oblicuo externo en un calentamiento durante la concentración con la selección brasileña de fútbol sala, con la que participaba en la Copa de Naciones, y estará de baja entre tres y cuatro semanas, informó el club jienense.

La baja de Espíndola le impedirá disputar los próximos compromisos ligueros del conjunto amarillo. El brasileño no estará disponible para el encuentro del 25 de octubre ante O Parrulo, en tierras gallegas, ni para el partido del día 31 frente al Quesos El Hidalgo Manzanares, previsto a las 20:30 horas en el Olivo Arena.

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Su ausencia abrirá las puertas de la titularidad a João Frezzatto, guardameta italo-brasileño que afronta su primera temporada en el Jaén Paraíso Interior después de jugar cedido el pasado curso en el Industrias Santa Coloma.

La lesión llega en un momento significativo para Espíndola, que había recibido su tercera convocatoria con Brasil, aunque todavía no ha podido debutar con la selección absoluta. EFE

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