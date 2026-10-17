El iLerna Lleida, a frenar su mala racha en Zaragoza

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Lleida, 17 oct (EFE).- El iLerna Lleida buscará este domingo (12:00 horas) ante el Casademont Zaragoza lograr su primer triunfo en el pabellón Príncipe Felipe y sumar la segunda victoria de la temporada tras encadenar dos derrotas consecutivas en las que no ha ofrecido el rendimiento esperado.

Los ilerdenses ocupan al de decimotercera posición con solo un triunfo, que tuvo lugar en la primera jornada, contra el Valencia Basket (100-105). El pasado fin de semana, cayeron a domicilio ante el Monbus Obradoiro, un rival directo en la parte baja de la clasificación (91-89). El alero Mikel Sanz (15 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración) y el base Darius McGhee (23) fueron los mejores por parte de los catalanes.

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Quien no tuvo el día fue el escolta James Batemon, quien, una temporada más, sigue siendo el principal argumento ofensivo del equipo de Gerard Encuentra. A pesar de no cuajar su mejor actuación, este curso promedia 17 puntos, 2,3 rebotes, 3,7 asistencias y 18 de valoración.

El iLerna Lleida es el segundo equipo de la Liga Endesa que más rebotes captura de media (41), y el primero en rebotes defensivos (30). Sin embargo, también es el segundo en pérdidas (16,67), algo que le ha lastrado especialmente en los dos últimos encuentros.

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A la falta de buenas sensaciones sobre la pista, al cuadro burdeos se le suman los problemas físicos de varios de sus jugadores. Además del pívot Atoumane Diagne, que se perderá toda la temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior, el ala-pívot John Shurna arrastra problemas en la espalda y, según afirmó el pasado viernes su entrenador, Gerard Encuentra, no había entrenado con el grupo en toda la semana.

Asimismo, el pívot Kur Kuath todavía no se ha podido recuperar de sus problemas en el tobillo, que ya sufría desde antes de incorporarse a los entrenamientos con el Lleida. De este modo, el jugador debe dosificar sus esfuerzos siguiendo las instrucciones de los servicios médicos del equipo.

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Por su parte, el Casademont Zaragoza ha realizado un buen inicio de temporada. Ha conseguido dos victorias y solo ha caído ante el vigente campeón, el Valencia. En la pasada jornada, los maños vencieron con claridad al Leyma Coruña por 71-92.

Maños e ilerdenses se vieron las caras en la pretemporada. Los locales vencieron por 106-102 en un choque en el que Jaworski impuso su ley en ataque, con 34 puntos. En el choque de la temporada pasada en el pabellón Príncipe Felipe, el Zaragoza aplastó al conjunto burdeos (107-91). EFE

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pbl/vmc/og