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El Ceuta, a sorprender a un Oviedo que quiere recuperar su mejor versión

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Ceuta/Oviedo, 17 oct (EFE).- El Ceuta encara este domingo su segundo partido consecutivo como local con la intención de sorprender al Oviedo para borrar el mal sabor de boca que dejó su último tropiezo de liga en casa ante el Sabadell (1-2), ante un Oviedo que quiere recuperar su mejor versión.

El conjunto del andaluz José Juan Romero es consciente de la dificultad del encuentro, pero también de la imperiosa necesidad de comenzar a sumar puntos para abandonar la zona peligrosa de la clasificación donde se encuentra desde el arranque de esta temporada.

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El equipo ceutí vuelve a contar con varias bajas en sus filas al no entrar en la convocatoria los defensas Toni Abad y Redru, y los delanteros Koné y Kenneth Mamah, todos ellos con distintas molestias musculares.

En cambio, entrarán en la lista el central Lapeña, que sólo ha podido disputar dos partidos con el club local, y el delantero hispano-camerunés Cedric, ambos tras superar sendas lesiones.

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El encuentro será especial para tres exjugadores del Ceuta que militan en las filas del Oviedo, entre ellos el lateral Aisar -que estuvo en el club ceutí desde el 2020 al 2026-, el pivote Youness -que militó la pasada campaña- y el centrocampista gaditano Alberto Reina, quien estuvo en dos etapas distintas (2017-2019 y 2020-2023).

Por su parte, el Real Oviedo, encadena dos triunfos seguidos en casa y dos derrotas también seguidas lejos del Tartiere, buscará este domingo su mejor versión ante el Ceuta.

Finalmente, Julián Calero podrá contar con Youness y Aisar, que estuvieron entre algodones en los entrenamientos previos a regresar a Ceuta, el club en el que ambos estaban la pasada temporada.

Por otro lado, siguen siendo baja Juan Cruz, Estanis Pedrola, Ilyas Chaira, Carlos Fernández, Chris Ramos y Alexandru Isfan.

El que regresa a la convocatoria es Brandon Domingues, el extremo francés que tras ser el primer fichaje del Real Oviedo tras el ascenso a Primera del año pasado no disputó ni un solo minuto de liga durante los seis meses que estuvo, hasta que salió cedido al fútbol polaco en enero.

Julián Calero está variando el once cada fin de semana, teniendo opciones Dani Villahermosa y Pablo Sáenz de regresar al once inicial en detrimento de Enzo Pérez y Alberto Reina; el que parece que repetirá en la punta del ataque será Víctor Mingo, que se estrenó ante el Eibar.

El Real Oviedo no juega en Ceuta desde hace casi 50 años, ya que la última vez que visitó la ciudad autónoma fue en septiembre de 1980, cuando los azules se enfrentaron al ya desaparecido Club Atlético de Ceuta; 20 años antes, en abril de 1960, los azules jugaron en Ceuta por primera vez, en un partido de Copa del Generalísimo.

- Alineaciones probables:

Ceuta: Guille Vallejo; Petxarromán, Matos, Carlos Hernández, Capa; Okoro, Marino, Joaquín; Álex Camacho, Kuki Zalazar y Sevikyan.

Oviedo: Aarón Escandell; David Jiménez, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Aldasoro; Pablo Sáenz, Goti, Reina; Mingo.

Árbitro: Pendiente de confirmar

Estadio: Alfonso Murube (Ceuta).

Hora: 14.00 horas. EFE

rp/cb/pfg/mfc/igg/og

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