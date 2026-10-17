El Casademont busca estrenarse ante su afición y trasladar a casa su buen inicio fuera

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Zaragoza, 17 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza recibirá este domingo (12.00 horas) al iLerna Lleida con el objetivo de trasladar al Príncipe Felipe el buen comienzo de temporada, que le ha permitido sumar dos victorias en sus tres primeros partidos, ambas a domicilio, y busca estrenar así su casillero de triunfos ante su afición.

Una victoria que el entrenador del equipo aragonés, Gonzalo García de Vitoria, quiere poder brindar a la afición en el último día de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, como ha señalado en la rueda de prensa previa al partido.

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Así, ha destacado que el encuentro es "un evento más" de la programación de las fiestas, que "la marea roja tiene ganas de cosas buenas" y que la manera de conseguirlo es "ir de la mano", y por ello se ha mostrado convenido de que habrá una buena entrada y un buen partido, que la afición les va a "empujar" y de que el equipo se irá ganando la "conexión increíble" que desea como entrenador.

En todo caso, ha advertido de las virtudes del rival, un equipo "muy trabajado", con uno de los ritmos más altos de la liga y el que más contraataques realiza, veinte por partido, doce más que el Casademont, que es el último en esa faceta.

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El conjunto de Gonzalo García de Vitoria llega al encuentro después de imponerse con autoridad por 71-92 al Leyma Coruña, una victoria con la que reaccionó a la derrota de la jornada anterior frente al Valencia Basket (82-97) en su primer partido del curso en Zaragoza.

Los rojillos dominaron desde el comienzo el encuentro en A Coruña y llegaron al descanso con 24 puntos de ventaja, la mayor renta conseguida por el club como visitante al término de una primera parte en la Liga Endesa, además de firmar un 68,2 % de acierto en triples, el mejor porcentaje de su historia en la competición.

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El resultado confirmó el buen arranque de un Casademont que había comenzado la liga ganando también lejos de casa, por 80-81 ante La Laguna Tenerife, y que presenta un balance de dos victorias y una derrota antes de recibir a un Lleida que acumula un triunfo y dos partidos perdidos.

El Príncipe Felipe ha sido además un escenario especialmente favorable para el Casademont en sus enfrentamientos con el Lleida, al que ha derrotado en las dos visitas del conjunto catalán a Zaragoza en Liga Endesa. En ambas ocasiones superó los 100 puntos y dejó a su rival en 91, la última de ellas el pasado mes de abril, con un 107-91.

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El encuentro planteará también un marcado choque de estilos. El Lleida es hasta ahora el equipo que juega a mayor ritmo de la competición, con una media de 81,9 posesiones por encuentro, mientras que el Casademont es el que menos registra, con 71,2, una diferencia cercana a las diez posesiones por partido.

Justin Jaworski se ha convertido además en una de las referencias ofensivas del conjunto aragonés en este inicio de campeonato y está mostrando la regularidad que le faltó durante su primera temporada en la Liga Endesa. El escolta ha anotado 15, 22 y 17 puntos en las tres primeras jornadas.

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El estadounidense volvió a tener un papel destacado en A Coruña, donde Caleb Homesley terminó con 15 puntos y Laurynas Birutis y Trae Bell-Haynes aportaron 14 cada uno en una actuación coral del conjunto zaragozano.

El Casademont tendrá enfrente a un rival que protagonizó una de las primeras sorpresas de la temporada al vencer por 100-105 al vigente campeón, el Valencia Basket, en la jornada inaugural, aunque posteriormente ha encadenado derrotas frente al San Pablo Burgos (81-94) y el Monbus Obradoiro (91-89).

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García de Vitoria seguirá sin poder contar con Jilson Bango, que se mantiene de baja, mientras que en el Lleida es baja de larga duración Atoumane Diagne y son duda los interiores John Shurna y Kur Kuath por distintas molestias. EFE