El Burgos CF pierde a Santiago Lencina por una rotura en la musculatura aductora

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Burgos, 17 oct (EFE).- El centrocampista del Burgos CF Santiago Lencina sufre una rotura en la musculatura aductora de la pierna derecha, según ha informado el club burgalés en su parte médico, después de que el futbolista notara molestias durante el encuentro del pasado lunes frente al Granada.

Las pruebas médicas realizadas el viernes confirmaron la lesión del jugador argentino, que ya ha comenzado a recibir tratamiento específico por parte de los servicios médicos de la entidad blanquinegra.

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El Burgos CF no ha establecido un plazo concreto para su recuperación y ha señalado que su reincorporación al trabajo con el equipo queda pendiente de evolución.

La lesión supone un contratiempo para el conjunto dirigido por Sergio Francisco, que pierde temporalmente a una de sus opciones para la zona de creación.

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Lencina, que llegó al Burgos CF el pasado verano cedido por River Plate para la temporada 2026/27, con una opción de compra incluida en el acuerdo, se incorporó al proyecto burgalés como una apuesta por el talento joven y la capacidad ofensiva.EFE

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