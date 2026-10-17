El Burgos CF busca hacerse fuerte en El Plantío ante un competitivo Sabadell

Guardar

Burgos/Sabadell (Barcelona), 17 oct (EFE).- El Burgos CF recibirá este domingo al CE Sabadell en El Plantío con el objetivo de reencontrarse con la victoria, después de dos jornadas en las que, pese a las derrotas, el equipo ha mostrado una evolución positiva en su juego, ante un competitivo Sabadell que quiere asentar los puestos de 'play-off'.

El entrenador burgalés, Sergio Francisco, ha defendido la línea de trabajo de las últimas semanas y ha pedido tranquilidad, convencido de que los resultados terminarán llegando si mantienen el nivel de juego.

PUBLICIDAD

"A través del buen juego llegan las victorias", ha señalado, al tiempo que ha insistido en la importancia de que el equipo domine las diferentes fases del partido y se adapte a las características de cada rival.

El técnico ha advertido de la dificultad del encuentro ante un Sabadell que considera competitivo, intenso y especialmente peligroso en los duelos y las transiciones y, por ello, ha reclamado a sus jugadores igualar la agresividad del conjunto catalán, cuidar el balón parado y la salida de balón, y mostrar una mayor ambición para llevarse los tres puntos.

PUBLICIDAD

"Aquí, en El Plantío y con nuestra gente, tenemos que ser nosotros los protagonistas", ha afirmado Sergio Francisco, que no considera suficiente fijarse únicamente en la clasificación para valorar el potencial del rival.

En el apartado físico, Marcelo ha completado los entrenamientos con normalidad y estará disponible, mientras que Lencina será baja por molestias.

Por su parte, el Sabadell, quinto clasificado de LaLiga Hypermotion tras nueve jornadas, buscará afianzarse en las posiciones de promoción de ascenso ante el Burgos, octavo clasificado.

PUBLICIDAD

El equipo catalán sigue sorprendiendo y ha llegado a mediados de octubre en puestos para jugar las eliminatorias de ascenso, una situación extraordinaria para un equipo que hace dos años estaba en Segunda Federación.

En la última jornada consiguió la primera victoria de la temporada como visitante en Ceuta, en un partido en el que jugó más de 40 minutos en inferioridad por la expulsión de Edgar González y se impuso con un doblete de Ángel Baena (1-2).

PUBLICIDAD

El cuadro arlequinado suma 16 puntos en nueve partidos. En su última experiencia en la categoría de plata (2020-2021) necesitó dos meses más y el doble de jornadas para llegar a esa cifra.

Solo ha encajado una derrota, contra el Mallorca hace más de un mes, y suma cuatro victorias y cuatro empates.

El conjunto vallesano tiene el objetivo inicial de la salvación que empieza a quedarse corto, pero Ferran Costa afirma en cada rueda de prensa que el equipo no puede "fliparse" y que la permanencia continúa siendo la única meta.

PUBLICIDAD

José Luis Catalá o Eneko Aguilar pugnan por cubrir la ausencia en el eje de la defensa de Edgar, una pieza clave para el técnico más joven de Segunda.

El joven pivote Yussif Owusu ya tiene ficha y debutará en la convocatoria. Genar Fornés, Nicholes Gioacchini, Javi López-Pinto y Xavi Moreno siguen de baja por lesión, mientras que Miki Codina es duda. EFE

PUBLICIDAD

-Alineación probable:

Burgos: Cantero, Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Vilarrasa, Gragera, Vencedor, David González, Llabrés, Curro y Forés.

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Óscar Sanz, Bonaldo, Catalá, Baena; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Alain Ribeiro.

Árbitro: Pendiente de designar.

Estadio: El Plantío (Burgos).

21:00 horas.EFE

1011716

vfr/pcr/asm/vmc/igg/fc