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Derbi catalán con aroma a revancha un mes después de la Supercopa

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Badalona (Barcelona)/Barcelona, 17 oct (EFE).- El Asisa Joventut y el Barça protagonizan este domingo (19:00 horas) un derbi catalán con aroma a revancha en el Palau Municipal d'Esports de Badalona, donde hace un mes el conjunto verdinegro derrotó al azulgrana en la final de la Supercopa de España.

Casi 30 días después, la situación de ambos equipos es muy distinta, ya que están más rodados tras las primeras semanas de competición tanto en la Liga Endesa como en sus respectivos cursos continentales.

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Los badaloneses no iniciaron su andadura en la ACB con las mejores sensaciones, pues suman dos derrotas, ante el Breogán (110-104) y el Baskonia (93-73), y una victoria, conseguida el miércoles en el duelo aplazado de la segunda jornada ante el MoraBanc Andorra (96-75).

Ese partido, que en su día se suspendió por el temporal de lluvias en Cataluña, se disputó esta semana porque los verdinegros tuvieron descanso en la Liga de Campeones de la FIBA.

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Quien no tuvo descanso esta semana en la Euroliga fue el Barça, que afrontó doble jornada continental que saldó con un balance de una victoria (90-87 ante el Maccabi Tel Aviv) y una derrota, ante el Olympiacos griego este viernes en un partido que se decidió en la prórroga (100-105).

Pese este último pinchazo ante el vigente campeón europeo, las sensaciones del equipo de Sekulic, todavía en construcción tras incorporar once jugadores este verano, son positivas después del último triunfo en la Liga Endesa contra otro equipo de Euroliga como el Valencia Basket (89-86).

En cuanto al parte médico de bajas, el Asisa Joventut tendrá las habituales del pívot Ante Tomic y el alero Yannick Kraag, ambos con molestias musculares. El croata ya empezó a entrenar con el equipo, pero no se espera que pueda jugar hasta noviembre, según explicaron a EFE fuentes del club verdinegro.

Por su parte, el Barça, mantendrá la baja del pívot Yoan Makoundou, con una tendinopatía rotuliana, mientras que el alero Justin Minaya, que arrastra molestias musculares, es duda.

En este segundo derbi de la temporada, todos los ojos estarán puestos en el base Nico Laprovittola, que en el duelo de hace un mes en la Supercopa Endesa brilló con 31 puntos anotados y un 9 aciertos de 13 intentos en triples, además de repartir 9 asistencias.

Precisamente, el argentino habló en la previa del partido, avisando que la situación será muy distinta a la vivida en septiembre. "Ese partido lo jugamos como si estuviéramos en el mes de mayo, con toda la plantilla muy rodada. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Nos ha costado mucho conseguir la primera victoria en la Liga Endesa", dijo.

"La situación también es distinta en el Barça, ahora tienen los roles más definidos, saben a lo que juegan. Están en un buen momento en la Euroliga, y querrán jugar muy duro después de lo que pasó en la Supercopa. Tenemos que estar preparados para dar el máximo", concluyó.

En las filas del Barça, el base Justin Robinson fue clave esta semana con un triple en el último segundo con el que el conjunto azulgrana derrotó al Maccabi. Ante el Olympiacos, el estadounidense calcó la misma jugada para forzar la prórroga.

En declaraciones a los medios de comunicación del club azulgrana, Robinson destacó que el Asisa Joventut es un "gran equipo" que cuenta con un "muy buen" entrenador.

"Cuando pierdes, siempre quieres resarcirte; fue un proceso de aprendizaje para nosotros durante la pretemporada. Ojalá mañana nos enfrentemos a un desafío similar y, esta vez, logremos superarlo, incluso jugando fuera de casa", argumentó el jugador azulgrana. EFE

jvs/vmc/fc

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