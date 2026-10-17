Dani Martínez, gran novedad en el Atlético, Hinojo y Drkusic, altas en el Espanyol

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 oct (EFE).- La entrada en la defensa del canterano Dani Martínez es la gran novedad en la visita del Atlético de Madrid al RCDE Stadium, donde el Espanyol presenta las novedades de Hinojo y Drkusic.

Diego Simeone, además, alinea de inicio a Pubill, Hjulmand, Lookman y Jonathan David y deja en el banquillo Llorente, Grimaldo, Baena y Julián Alvarez.

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El cuadro catalán arrancará el partido en el RCDE Stadium con Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Drkusic, Hinojo; Edu Expósito, Pol Lozano, Bryan Zaragoza; Javi Hernández y Roberto Fernández.

El equipo rojiblanco, por su parte, empezará con Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero, Hancko, Dani Martínez; Barrios, Hjulmand, Giuliano, Lookman; Kang-In y Jonathan David. EFE

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