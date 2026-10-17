Corbalán apela a la concentración para volver a la senda del triunfo lante el UCAM Murcia

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Valencia, 17 oct (EFE).- El escolta del Valencia Basket Gonzalo Corbalán ha apelado a la concentración y la tranquilidad para afrontar el próximo encuentro ante el UCAM Murcia, que se disputará este domingo, con el objetivo de recuperar la senda de la victoria tras encadenar dos derrotas que ha calificado de "bastante duras".

El jugador ha subrayado que el equipo debe afrontar el compromiso con la mentalidad de competir para ganar, convencido de que el inicio de temporada ya ha demostrado que son capaces de ofrecer un buen nivel. "Al final queremos ganar. Creo que es lo único que le importa a cada jugador y al staff también", ha señalado en declaraciones facilitada por el club valenciano.

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Corbalán ha insistido en la importancia de mantener la confianza y estar preparado para responder cuando el equipo lo necesite. En este sentido, ha asegurado que está dispuesto a aprovechar las oportunidades que tenga y a contribuir al objetivo colectivo en un partido que exigirá máxima atención desde el comienzo.

"Ante UCAM Murcia tenemos que estar concentrados desde el minuto cero", ha afirmado el escolta, quien ha recordado la exigencia de la Liga ACB y la necesidad de mantener la calma para desarrollar el juego que el equipo sabe hacer.

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Por último, Corbalán ha destacado que la disputa de varias competiciones ayuda a pasar página con rapidez después de un resultado adverso, ya que el calendario apenas deja margen para lamentarse.

La prioridad, ha recalcado, es dejar atrás las derrotas recientes y centrarse en el siguiente compromiso con la ambición de sumar una victoria. EFE