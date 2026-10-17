Colau sobre Podemos: "Si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar"

Madrid, 17 oct (EFE).- La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ha presentado este sábado su candidatura a la Presidencia del Gobierno en el 29N reconociendo, en alusión a la imposibilidad de alcanzar una alianza con Podemos, que "si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar".
"Habrá gente decepcionada y lo siento, pero hasta el último minuto no bajamos los brazos y se ofreció todo, con generosidad, se tendió la mano, pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar", ha explicado.
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La coalición Sumar, ahora denominada Frente Amplio, ha presentado su nuevo proyecto para las elecciones del 29 de noviembre, encabezado por Colau, en un acto al que han asistido cientos de personas y señalado por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos en la inmensa mayoría de territorios. EFE
(Foto) (Vídeo (Audio)
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