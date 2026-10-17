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Barbón elogia la "enorme generosidad" de Mínguez y celebra el pacto de la izquierda para el Senado

17/10/2026 El presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada al Comité Federal, en Madrid. POLITICA FSA
17/10/2026 El presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada al Comité Federal, en Madrid. POLITICA FSA
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El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha referido a la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez y ha considerado que la misma "ha tenido un gesto de enorme generosidad". Además Barbón ha defendido y celebrado el acuerdo entre el PSOE y otras formaciones de izquierda --Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya-- para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones.

Respecto a la dimisión de Mínguez ha querido destacar que "no hay nada ilegal en el comportamiento". "Me remito a las explicaciones que han dado tanto el propio presidente del gobierno como ella misma, como el propio PSC. Lo cierto es que parece que no hay nada ilegal en el comportamiento y eso es lo que hemos leído, sino simplemente ha considerado mejor para el proyecto colectivo tener este gesto de enorme generosidad, diría. Yo creo que en la vida también hay que reconocer a la gente que toma esas decisiones en favor del proyecto colectivo porque cree que lo colectivo está por encima de lo propiamente individual, aún no habiendo nada, absolutamente nada, ilegal", ha dicho Barbón.

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Adrián Barbón respondía así a las preguntas de los periodistas a la llegada de la delegación asturiana al comité federal que se celebra en Madrid.

El presidente asturiano ha asegurado que la Federación Socialista Asturiana está satisfecha por dos motivos, lo primero porque unas elecciones siempre son una oportunidad para blindar políticas y sobre todo cuando son unas elecciones que abordan un tema tan profundo, tan importante y tan material como es el de la vivienda.

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En este sentido Barbón ha vuelto a recordar que en estas elecciones se va a elegir y debatir entre dos opciones, aquellos que ven la vivienda como un espacio para el mercado privado y por tanto para el desarrollo de actividad negocio y aquellos que creen, como los socialistas, que es un derecho al que hay que proteger, al que hay que blindar ante la incapacidad del mercado para dar esa satisfacción.

DEFENSA DEL ACUERDO SOBRE LA CONCURRENCIA AL SENADO

Pero además ha asegurado que en Asturias hay un "sentimiento de ánimo real, de ganas de participar, muchísima movilización en el seno de todo lo que es el amplio espectro progresista". En este sentido ha destacado el acuerdo al que se llegó al filo de la medianoche entre el Partido Socialista y otras formaciones de izquierda --Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya-- para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones.

Ha indicado Barbón que es un acuerdo para hacer "un Senado más democrático, más participativo y más plural". Un acuerdo que ha indicado no es tan extraordinario, porque en 1977 en Asturias hubo una coalición, por ejemplo, que se llamaba Por un Senado Democrático formada con un candidato socialista, un candidato entonces del PC y un candidato de izquierda democrática.

"Un Senado Democrático lo que buscaba era precisamente garantizar que, dado que estamos ante lógicas mayoritarias, evitar que el Senado se convirtiera en un espacio monolítico de confrontación, como por desgracia hemos visto, en vez de una Cámara de Representación Territorial", ha dicho Barbón.

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