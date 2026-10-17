Arrasate: “Necesitamos solidez, y una buena presión ayuda”

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Pamplona, 17 oct (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha pedido “solidez” a sus jugadores de cara al choque de mañana ante el Racing de Santander, algo que “una buena presión” ayuda a conseguirla.

El técnico de Berriatua ha expresado que las sensaciones son "positivas" y que el equipo, tras una semana de cuatro sesiones, está "preparado" para el encuentro. "Lo que importa es el fin de semana”, ha añadido.

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Sobre el regreso de Kike Barja y Raúl Moro a la convocatoria tras superar sendas lesiones, Arrasate ve positivo contar con ellos: “Contento con su recuperación y son dos jugadores muy importantes y entiendo que mañana nos pueden ayudar porque tenemos más alternativas”.

Vuelve a entrenar a Osasuna más de dos años después: “Le hemos dado normalidad, es verdad que entramos en semana de partido y urge ponernos a trabajar, pero el trato y la predisposición ha sido buena, hay jugadores que ya saben lo que pedimos. Estoy encantado con el recibimiento”.

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“Quiero que se vea el sello nuestro, ni mejor ni peor, sino lo que creemos nosotros. La idea de mañana es ver lo que queremos ser. Lo vamos a intentar, luego durante los siguientes partidos vas viendo donde puedes implantar mejor eso y con qué jugadores”, ha recalcado sobre el Osasuna que espera ver.

Vuelve la ilusión a El Sadar con su regreso: “Esperemos que sea así, tenemos que buscar ese impacto positivo en cuanto a lo anímico, que es el tema mental. Espero a El Sadar de siempre, el que conozco yo”.

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Sobre su rival, el Racing, ha expresado que "tiene un sello muy claro de su entrenador. Tiene mucho mérito, con un ascenso holgado y jugando con una forma determinada. No han cambiado nada y siendo muy valientes y protagonistas con buen nivel técnico. El ataque ha demostrado que es un equipo muy bueno”.

“Creo que el equipo está confeccionado para jugar con cinco y cuatro defensas. En función del rendimiento y del plan de partido ya veremos”, ha comentado sobre la estructura defensiva.

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En cuanto a lo que espera del grupo, Arrasate ha señalado que "el impacto anímico es muy importante. Vengo con mucha energía y no contaminado. Esas señas de identidad para mucha gente se hacen familiares, trasladado al plan de partido metodología". EFE

le/ja/og