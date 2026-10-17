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Almeida acusa a Sánchez de subir los impuestos 140 veces y defiende que Madrid tenga la fiscalidad más baja

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber subido los impuestos en 140 ocasiones desde su llegada a La Moncloa y ha defendido la política fiscal del Ayuntamiento de la capital, después de que el Consistorio haya anunciado rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el mínimo legal permitido, del 0,4%, a partir de 2027.

"Es lógico, ellos prefieren ahogaros a impuestos", ha señalado el regidor en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de la red social X, en el que ha reivindicado las bajadas fiscales impulsadas por su Gobierno municipal y ha criticado la gestión del Ejecutivo central.

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Almeida ha sostenido que la política tributaria estatal, unida a la inflación, hace que la vida de los ciudadanos sea "mucho más cara", con referencias al precio de la cesta de la compra, la electricidad y la gasolina.

Frente a esta situación, el alcalde ha defendido que el Ayuntamiento de Madrid tiene "los impuestos más bajos que nunca ha habido en la ciudad de Madrid" y "el presupuesto social más alto que nunca ha habido en la ciudad de Madrid". "Porque por supuesto que se puede, que no te engañen, se puede gestionar los servicios públicos y bajar los impuestos", ha afirmado.

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El regidor también ha cuestionado la gestión de los servicios públicos por parte del Gobierno central, con una referencia expresa al ferrocarril, y ha criticado la situación de ministros, cargos de confianza y familiares imputados, así como los beneficios fiscales concedidos a sus socios parlamentarios.

"Es el Gobierno, por supuesto, que más regalos fiscales ha hecho a sus socios", ha asegurado, antes de añadir que es también el que "más ha abandonado los servicios públicos".

El alcalde ha concluido su mensaje con una crítica al Ejecutivo de Sánchez: "Lo que no puede ser es que vosotros estéis ahogados mientras ellos son unos desahogados".

El mensaje de Almeida llega después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobara el proyecto inicial de las ordenanzas fiscales para 2027, que contempla reducir el tipo general del IBI del 0,414% actual al 0,4%, el mínimo que permite la legislación. Será la sexta rebaja de este impuesto desde que el PP llegó al Gobierno municipal en 2019.

Según los datos del Consistorio, la medida supondrá un ahorro de 31,2 millones de euros para los contribuyentes madrileños en 2027 y elevará a 245 millones el ahorro acumulado por las sucesivas rebajas del IBI desde 2019. El nuevo tipo afectará a alrededor de 2,27 millones de recibos de familias, autónomos y empresas.

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EuropaPress

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