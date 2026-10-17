Alegría celebra el acuerdo con CHA e IU en Aragón para concurrir de forma conjunta al Senado

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La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha celebrado el acuerdo alcanzado con CHA e IU en la comunidad autónoma para concurrir de forma conjunta al Senado, lo que permitirá que "el Aragón progresista se vea reflejado" en la Cámara Alta.

Para Alegría, la política es "tener esa capacidad de escuchar lo que la ciudadanía nos pedía y la ciudadanía progresista, de izquierdas, nos pedía que tuviéramos esa capacidad de acordar, de dialogar, de juntarnos de poder ir todos bajo ese manto de la unidad al Senado y creo que hemos sabido trasladarlo en una respuesta positiva con esa candidatura conjunta".

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Ha calificado este acuerdo de "una buena noticia para el país" y, especialmente para Aragón, que tendrá "su voz propia" en el Senado. En este sentido, Pilar Alegría ha considerado que este "ejercicio de responsabilidad" satisfará a los votantes progresistas. Igualmente, la dirigente socialista ha mostrado su agradecimiento al resto de fuerzas políticas que han favorecido llegar a un acuerdo.

Así lo ha expresado Pilar Alegría este sábado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Comité Federal del PSOE en el que se ratificarán las listas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Pilar Alegría ha trasladado su satisfacción como secretaria general del PSOE Aragón por lograr "prácticamente unanimidad" en la elaboración de las listas, "siempre contando y respetando lo que por parte de los militantes --en la comunidad autónoma-- nos habían trasladado a la dirección del partido".

Ha apuntado que todas las elecciones generales son "claves", pero los comicios del 29 de noviembre lo son "especialmente", porque "nos jugamos el futuro que queremos seguir construyendo para que nuestro país siga avanzando en esa senda de progresos, de consolidación de derechos que llevamos haciendo con este gobierno progresista ya desde el año 2018", por tanto, el PSOE afronta este proceso electoral "con mucha ilusión y con muchas ganas".

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La líder socialista en Aragón ha destacado que en estos años de gobierno del PSOE se ha mejorado la vida de la gente de a pie, "que es para quienes estamos y por quienes estamos". A partir del 29 de noviembre "tenemos un reto por delante al que hay que dar soluciones, porque es lo que la calle está pidiendo", se ha emplazado Alegría, que ha aludido, en concreto, a la vivienda como uno de los más urgentes de la próxima legislatura.

De cara a la cita electoral, Alegría ha llamado a la movilización: "Yo noto y siento que la ciudadanía, desde prácticamente el día que se convocaron las elecciones, tiene ganas de votar, está más movilizada que hace un tiempo y ese votante de a pie, ese votante también progresista, tiene más motivos para ir a las urnas con más convicción al ver que ha habido una importante capacidad de los partidos progresistas y de izquierdas de llegar unidos".

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Además, ha contrapuesto el modelo de país por el que apuesta el PSOE, "seguir progresando y avanzando" con el que propone la "coalición absolutamente indistinguible de Partido Popular y Vox, que durante esta legislatura ya nos ha demostrado que su principal interés es recortar derechos sociales, las pensiones o derechos laborales, en definitiva, hacernos retroceder".

Los socialistas, ha recalcado Pilar Alegría, "salimos con todas las ganas de ganar. Hay ganas de ganar, hay ilusión y, sobre todo, hay convicción y convicciones", apostillando que "los ciudadanos merecen un Gobierno que se siga preocupando y ocupando de los problemas que hoy tiene el ciudadano de a pie, que es a los que representamos el Partido Socialista y darles soluciones en materia de vivienda digna, sanidad y una educación pública y sólida".

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DIMISIÓN DE MONTSE MÍNGUEZ

Acerca de la dimisión de Montse Mínguez como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y su "paso atrás" en política, renunciando asimismo a repetir como cabeza de lista al Congreso por Lleida, tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, Pilar Alegría ha lamentado "profundamente" esta decisión.

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Ha mostrado su respeto hacia una decisión personal que ha tomado, "fruto, seguramente, de ese pesar y esa dureza que ha tenido que afrontar desde un punto de vista personal, pero políticamente yo solamente les puedo trasladar mi respeto y mi reconocimiento, porque es una enorme compañera".

"A veces, la política te plantea enormes sinsabores y si desde un punto de vista personal ha tomado esta decisión solamente puedo respetarla y desde luego trasladarle todo mi cariño", ha concluido Pilar Alegría.

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