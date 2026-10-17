Adelante Andalucía resalta su apuesta por defender la comunidad "por encima de todo"

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Sevilla, 17 oct (EFE).- Adelante Andalucía ha reivindicado este sábado su iniciativa política en solitario de cara a las elecciones generales como una opción "propia y coherente" para defender los intereses de la comunidad andaluza "por encima de todo".

La formación andalucista ha asegurado que el electorado andaluz está valorando que mantenga un proyecto autónomo "sin depender de nadie", según ha indicado a preguntas de los periodistas la parlamentaria de Adelante Andalucía Begoña Iza, después de que Frente Amplio y Podemos no hayan llegado a un acuerdo de listas conjuntas en la comunidad.

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La parlamentaria, que ha participado en la manifestación contra los vertidos mineros al Guadalquivir este sábado en Sevilla, ha sostenido que la trayectoria de su espacio político "ha estado siempre muy clara" y ha defendido que su prioridad absoluta pasa por situar la defensa de Andalucía en el centro de su acción institucional y social.

"Los andaluces y las andaluzas están valorando que tengamos un camino propio, que sea el de proteger Andalucía dentro, fuera y donde haga falta", ha afirmado la diputada autonómica.

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Iza ha destacado asimismo el respaldo recibido durante el proceso de recogida de avales en la calle, señalando que han superado con creces las firmas requeridas.

En este sentido, ha reafirmado el objetivo de la organización de alcanzar representación en el Congreso de los Diputados para velar por los intereses andaluces "por encima de todo". EFE

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