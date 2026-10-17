Abascal ve a Sánchez "capaz de todo por destruir España" tras el acuerdo para el Senado

Madrid, 17 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, "es capaz de todo por destruir España".
En una reacción al anuncio de que las fuerzas de izquierdas concurrirán juntos al Senado el 29N en 47 circunscripciones bajo la marca Senado de Progreso en su perfil de X, Abascal ha dicho que manda "un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso".
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"Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", ha añadido.EFE
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