Abascal: "Haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa de Sánchez ni de sus secuaces"

05/10/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa, en la sede del Vox, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Abascal ha reaccionado al anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este sábado que su partido hará "lo necesario" para que España sea "libre" y "no dependa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de "sus secuaces".

"Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", ha publicado en un mensaje en la red social X, en referencia a una noticia sobre que PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya concurrirán juntos al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre en 47 circunscripciones bajo la marca Senado de Progreso.

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"Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", ha asegurado.