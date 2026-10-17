2-2 (1-2). Los penaltis apartan a España de la posibilidad de revalidar el título mundial

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- La selección española de hockey sobre patines no podrá revalidar el título que la acredita como campeona del mundo tras caer ante Argentina en una semifinal muy igualada que se decidió en la tanda de penaltis, después del 2-2 con el que concluyó el tiempo reglamentario.

Como ya le ocurrió en Paredes (Portugal), sede del último Europeo, el combinado que dirige Pere Varias volvió a tropezar con la misma piedra en la misma ronda: los lanzamientos desde los cinco metros.

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Entonces fue Portugal la que la apeó de la lucha por el título continental y, en Asunción (Paraguay), ha sido Argentina la que ha frustrado sus aspiraciones, pese a la sobresaliente actuación de Càndid Ballart y después de que España llegara a tener el pase al alcance.

La Albiceleste se tomó así la revancha de la última final mundialista, que cayó del lado español por 2-1, y envió al combinado nacional a la lucha por el bronce, que disputará este domingo ante Portugal a las 21:15 horas peninsulares. Hacía 29 años, desde 1997, que ni España ni Portugal se quedaban fuera de la final de un Mundial.

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El partido por el título, programado para la madrugada del domingo al lunes (1:00 hora peninsular), enfrentará a Francia, que buscará estrenar su palmarés mundialista, con Argentina, que aspira a conquistar su séptimo cetro.

Ya el comienzo no pudo ser peor para España. No había transcurrido ni un minuto cuando Nolito Romero, una pesadilla durante todo el encuentro, asistió a Ezequiel Mena, que apareció en el segundo palo para abrir el marcador (0-1) ante un conjunto español que todavía no había tenido tiempo de probar a su rival.

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Por primera vez en el campeonato, tocaba remar a contracorriente. España adelantó líneas y ganó presencia en el área rival, hasta que dos debutantes mundialistas, Pol Manrubia e Iván Morales, se asociaron para que el jugador del Barcelos batiera a Constantino Acevedo y restableciera la igualdad (1-1, min. 13).

Tras el descanso, el equipo de Pere Varias mantuvo el pulso a la Albiceleste. Nolito Romero pudo devolver la ventaja a Argentina, pero su disparo se estrelló en el palo. En la réplica, el joven Biel Llanes, también debutante en un Mundial, burló al jugador del Sporting y conectó un potente lanzamiento para poner por delante a España (2-1, min. 40).

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Con ventaja en el marcador, España se aferró a una defensa que había sido uno de sus argumentos durante el campeonato. El título parecía un poco más cerca a medida que avanzaba el reloj, pero Argentina no había dicho la última palabra.

A menos de dos minutos del final, un riguroso penalti de Marc Grau sobre Romero, confirmado por el videoarbitraje, ofreció a la albiceleste una última oportunidad para seguir con vida. Càndid Ballart detuvo el lanzamiento de Lucas Ordóñez, pero el argentino aprovechó el rechace para establecer el 2-2 (min.48) y forzar la prórroga.

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En el tiempo extra apenas hubo ocasiones. Con una final en juego, el miedo a cometer un error pesó más que la voluntad de arriesgar y el desenlace quedó en manos de los lanzamientos desde los cinco metros. Ordóñez adelantó a Argentina, Marc Grau respondió para España y Danilo Rampulla volvió a poner por delante a la albiceleste.

Cuando Facundo Bridge tuvo en su stick la oportunidad de sentenciar, Càndid Ballart adivinó su lanzamiento y mantuvo con vida a España. La puerta seguía abierta, pero Pol Manrubia no pudo aprovechar la ocasión para prolongar la tanda: Constantino Acevedo detuvo su lanzamiento y puso fin al sueño español de revalidar el título

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- Ficha técnica:

2 - España: Ballart; Bargalló, Grau, Nil Roca, Cervera, -cinco inicial-, Llanes (1), Carballeira, Manrubia, Morales (1) y Blai Roca (p.s).

2 - Argentina: Constantino Acevedo; Mena (1), Rampulla, Navarro, Romero, -cinco inicial-, Ordóñez (1), Martínez, Platero, Bridge y Bautista Acevedo (p.s).

Goles: 0-1, min.1. Ezequiel Mena. 1-1, min.13: Ivan Morales. 2-1, min.40: Biel Llanes. 2-2, min.48: Lucas Ordoñez.

Penaltis: 0-1 Lucas Ordóñez, gol. 0-1 César Carballeira, al palo. 0-1 Lucas Martínez, parada. 1-1 Marc Grau, gol. 1-1 Nolito Romero, parada. 1-1 Pau Bargalló, parada. 1-2 Danilo Rampulla, gol. 1-2 Biel Llanes, parada. 1-2 Facundo Bridge, parada. 1-2 Pol Manrubia, parada.

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Árbitros: Joaquim Pinto (POR) y Luca Molli (ITA). Mostraron tarjeta amarilla a César Carballeira (min.32), Nil Roca (min.34) y Càndid Ballart (min.48) por parte de España y a Constantino Acevedo (min.47) por parte de Argentina.

Incidencias: Semifinal del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/og