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Piden 6 años de cárcel para un acusado de abusar de la hija de su pareja en una localidad de Toledo

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, 20 de octubre, a A.M.C.G., acusado de un delito continuado de agresión sexual a la hija de su pareja sentimental entre 2022 y 2024, unos hechos por los que la Fiscalía solicita 6 años de cárcel.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en fechas indeterminadas desde el año 2022 hasta el mes de enero de 2024, el acusado, aprovechando la circunstancia de que mantenía una relación sentimental con la madre de la menor de edad B. (nacida el 14 de abril de 2014) y de que convivía con ambas condujo a la menor en reiteradas ocasiones a la habitación de matrimonio y, con el conocimiento y la voluntad de agredir su indemnidad sexual, le hizo bajar los pantalones y la ropa interior realizándole tocamientos sexuales.

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Asimismo, el acusado habría forzado a la menor tanto en la habitación como en un vehículo, a realizarle tocamientos.

En virtud de Auto de 23 de enero de 2024 dictado por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción no 4 de Illescas, se prohibió al acusado aproximarse a menos de 500 metros de los menores B., C. y D., su domicilio, lugar de estudios o cualquier otro que frecuente y comunicarse con ellos durante la tramitación de la causa.

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Como consecuencia de estos hechos, la menor B. presenta desajustes psicológicos eminentemente emocionales como sintomatología ansioso-depresiva y somatizaciones.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, prevaliéndose de una relación de superioridad. Unos hechos por los que solicita una pena de 6 años de prisión, así como 5 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de privación de libertad.

Asimismo, reclama que el acusado indemnice a B. en la cantidad de 10.000 euros por los daños morales sufridos.

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EuropaPress

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