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La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

La mujer del presidente del Gobierno se encontraba en un local junto a dos amigas cuando Quiles “la abordó y le impidió salir del local”

Pantallazo del vídeo publicado por EDATV de Vito Quiles.
Pantallazo del vídeo publicado por EDATV de Vito Quiles.
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La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la querella que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, contra el polémico creador de contenido Vito Quiles, el pasado mes de abril. La Sección Cuarta ha revocado el archivo de la causa, acordado el 12 de mayo por un juzgado de Majadahonda, al considerar que existen indicios suficientes para investigar un posible delito de coacciones. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril, cuando Quiles abordó a Gómez mientras se encontraba en una cafetería junto a dos amigos. “La resolución considera prematuro cerrar el procedimiento sin examinar la posible afectación a la libertad de la denunciante”, escribe la sala.

Según apuntaron para entonces fuentes de La Moncloa, Gómez se encontraba en dicho local con dos amigas cuando Quiles, vinculado al partido de ultraderecha Se Acabó La Fiesta, la abordó en el interior del establecimiento impidiéndola salir, en una situación que el Gobierno calificó entonces de acoso. Tras lo ocurrido, Quiles publicó un vídeo editado por él mismo donde increpaba a Gómez mientras esta hablaba por teléfono. Mientras tanto, dos amigas suyas iban tras él solicitándole que parara.

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Sin embargo, en mayo la Justicia archivó el caso al considerar que las grabaciones incorporadas al procedimiento no podían acreditar “hechos que posean relevancia penal”. Cinco meses después, la Audiencia de Madrid considera que “todo parece indicar que no se trató de un encuentro casual, sino buscado de propósito cuando la denunciante se encontraba en un lugar público, aunque realizando una actividad privada en un ámbito reservado”.

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