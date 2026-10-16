Larcamón recupera a Otero y ve al Sporting "más capacitado" para encadenar tres victorias

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Gijón, 16 oct (EFE).- El entrenador del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, aseguró este viernes que ve al equipo "más capacitado" para sumar su tercera victoria consecutiva en el duelo ante el Albacete, un partido para el que cuenta de vuelta con el delantero colombiano Juan Otero, que "está cien por cien recuperado".

"Llegamos ahora a por esa tercera victoria seguida con una consistencia mayor", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado (18:30 horas, El Molinón), y valoró el paso del tiempo como elemento para ser hoy "un equipo con mejores cimientos".

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Larcamón explicó que el cuerpo técnico priorizó cuidar a Otero en el último partido ante el Cádiz para lograr su recuperación definitiva, y valoró "su peso específico" y "la variante de contar con un jugador de su jerarquía", que "puede entrar a jugar de inicio" junto al delantero argentino Alejo Sarco.

El técnico rojiblanco destacó que las dos últimas victorias, logradas con varias bajas por lesión y, en el caso del Celta Fortuna, sin Gelabert por sanción, dejaron "muchas conclusiones positivas" que deben "servir de base para seguir evolucionando en el rendimiento".

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Sobre el rival, Larcamón advirtió de que el último resultado del Albacete, derrotado por 5-0 ante el Valladolid, "desdibuja lo que ha hecho hasta el momento" un conjunto que, en su criterio, "se merece más puntos de lo que tiene", por lo que reclamó un Sporting "muy serio y responsable" en lo que prevé "una batalla de cien minutos".

El técnico también relativizó ese último partido del conjunto manchego por la reciente llegada de su entrenador, Joseba Etxeberria, cuya idea de juego conocen jugadores de la plantilla como Sáenz, Gelabert y Konrad, algo de lo que reconoce se nutrieron internamente, si bien precisó que el objetivo no pasa por "adivinar lo que hará" el rival, sino por "interpretar y responder a los retos" que plantee el encuentro.

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"Una respuesta actitudinal es importante y ser un equipo serio tiene mucho que ver en cómo respondes a un error que no te sentencia en un partido", subrayó Larcamón, que defendió "la jerarquía de los jugadores" tras algunos goles encajados por fallos propios y destacó que en el último choque "se redujo ese margen de error". EFE

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