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Galán ve clave que el Obradoiro "imponga" su ritmo ante Burgos

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Santiago de Compostela, 16 oct (EFE).- El ala-pívot Álex Galán ve clave que el Monbus Obradoiro consiga “imponer” su ritmo ante un San Pablo Burgos que les exigirá “una buena lectura” del juego en ataque por sus “alternativas defensivas”.

“La clave va a pasar por seguir defendiendo duro como estamos haciendo y, sobre todo, por poder manejar nosotros el ritmo del partido. A partir de ahí, será importante acabar nuestros ataques con buenos tiros, evitar que con sus defensas alternativas nos obliguen a tomar malas decisiones”, afirmó.

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En una entrevista con la Agencia Efe, el interior obradoirista coincide con su entrenador en que preferiría enfrentarse al equipo dirigido por Porfirio Fisac después de ganar y no como ahora, que lo cogerán tras encadenar tres derrotas entre Liga y Eurocup.

“El míster siempre nos dice que es mejor coger a un equipo que viene de ganar que hacerlo después de una derrota y yo coincido con él. Esperamos un partido incómodo porque ellos siempre plantean diferentes defensas, zonas, que hacen que pierdas el ritmo que tu quieres imprimir al juego”, incidió.

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El ala-pívot extremeño admitió que “no esperaba” jugar tantos minutos en este inicio de curso -promedia 20 por partido-, pero lo achaca a que ha trabajado “muy duro” durante la pretemporada para llegar en las mejores condiciones.

“Me estoy encontrando muy cómodo, muy bien. Este salto lo veía con mucha ilusión y por eso me he preparado durante el verano”, apuntó Galán, quien vive su segunda temporada en la ACB tras debutar en el curso 2021-11 con la camiseta del Bilbao Basket, con el que disputó 9 partidos en aquel curso.

“La Liga sigue siendo muy física, como ya lo era en aquel momento, pero ahora se juega a muchas más posesiones, es un estilo de baloncesto diferente”, comentó el jugador obradoirista. EFE

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