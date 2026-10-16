El Sporting busca su tercera victoria consecutiva ante un necesitado Albacete

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Gijón/Albacete, 16 oct (EFE).- El Sporting busca este sábado su tercera victoria consecutiva de la temporada en El Molinón, donde los rojiblancos tratan de mejorar sus resultados, en la visita del Albacete (18:30 horas), que llega como colista y sin haber conseguido su primera victoria de la temporada.

Un partido que los de Nicolás Larcamón afrontan con la necesidad de mejorar sus números en casa, donde suma siete de los quince puntos posibles, menos de los que ha conseguido a domicilio como uno de los mejores visitantes de la categoría.

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La tendencia es positiva, con dos victorias consecutivas, una en casa ante el Celta Fortuna y la pasada jornada ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, y el reto de lograr la tercera por primera vez en la presente temporada.

Para el encuentro, el técnico sportinguista apunta a recuperar a tres futbolistas respecto a la pasada jornada: Juan Otero, Nacho Martín y el canterano Bruno Rubio, que completaron la semana de entrenamientos y aspiran a regresar a una convocatoria que se conocerá el mismo día de partido.

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La lista de bajas ante el conjunto manchego se mantiene en un mínimo de cinco efectivos, con Iosifov, Konrad, Otero, Casas, Ferrari y Duñabeitia.

Una nómina de futbolistas que permite a Larcamón repetir el once de la última jornada, con la posible incorporación de uno de los capitanes, Otero, que podría entrar en la punta del ataque en lugar del canterano Enol Prendes.

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Por su parte, el Albacete, en el farolillo rojo, persigue su primera victoria del curso.

La escuadra manchega llega a esta cita en medio de muchísimas críticas tras perder por 5-0 ante el Valladolid, en un encuentro para olvidar que reafirmó su mal momento.

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Su entrenador, Joseba Etxeberría, ha asumido esta semana la "responsabilidad" del fracaso, aunque ha vuelto a manifestar que está "convencido" de que el equipo blanco tiene "muchas capacidades para ganar partidos".

El técnico ha puesto el acento en "construir desde la defensa, de atrás hacia delante" para "crear un equipo competitivo" que sea capaz de "minimizar las virtudes del rival" y explotar las suyas.

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En el capítulo de lesionados, a los habituales, se suman esta semana Gámez y Munir, con molestias musculares, pero recupera al lateral derecho Lorenzo Aguado, recuperado de una dolencia similar a la de sus compañeros.

- Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Jorge Sáenz, Cuenca; Manu Rodríguez, Corredera; Gelabert, Gaspar, Otero; y Sarco.

Albacete: Mariño; Agus Medina, Vallejo, Lluís López, Neva; Javi Villar, Ortuño, Pacheco, Rober; Álex Rubio y Soberón.

Árbitro: Pendiente de asignación.

Estadio: El Molinón.

Horario: 18:30 horas. EFE

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