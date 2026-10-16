El pivote brasileño Renan Pinheiro deja el Granollers y firma por el Valladolid

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Granollers (Barcelona), 16 oct (EFE).- El Fraikin Granollers ha anunciado este viernes en un comunicado el traspaso del pivote brasileño Renan Pinheiro al Recoletas Atlético Valladolid.

El club vallesano no ha desvelado el importe de la operación, que pone fin a la etapa del jugador en el conjunto dirigido por Antonio Rama, pese a que tenía contrato en vigor hasta 2028.

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Pinheiro, internacional sub-21 con Brasil, llegó al Granollers en diciembre del año pasado procedente del Pinheiros.

Desde entonces, sin embargo, le ha costado hacerse un hueco en la rotación del equipo. Su participación ha sido discreta y se ha limitado, principalmente, a labores defensivas.

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En su comunicado, el club vallesano señala que el jugador ha valorado "muy positivamente la oportunidad de tener un papel más protagonista y de disponer de más minutos de juego en esta nueva etapa que ahora comienza". Durante su etapa en el BM Granollers, el pivote brasileño ha disputado 17 partidos de la Liga ASOBAL y cinco de la Liga Europea.

Por su parte, Xavier Cribillés, directivo del área deportiva masculina del club, ha destacado la actitud del jugador durante su estancia en Granollers: "Renan ha demostrado desde el primer día un compromiso y una profesionalidad ejemplares. Entendemos y respetamos su decisión, que responde a una aspiración deportiva legítima". EFE

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ECG/xsf/og