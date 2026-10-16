El escocés Mark Stewart, nuevo campeón del mundo de puntuación

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Redacción Deportes, 16 oct (EFE).- El ciclista escocés Mark Stewart se proclamó este viernes campeón del mundo de ciclismo en pista en la prueba de puntuación, disputada este viernes en Shanghai (China), mientras que el español Héctor Álvarez finalizó el 16ª posición.

El ciclista de 31 años sumó 35 puntos en total y se llevó el título por delante del francés Ben Thomas, que fue plata con 28 puntos y el luso Carlos Salgueiro, tercero con 27.

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Por su parte, Héctor Álvarez, campeón europeo de crono y ruta, no pudo colgarse una nueva medalla tras ser doblado y perder una vuelta. EFE