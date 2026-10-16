D.Ayuso abre la puerta de Madrid a los deportistas de fuera: "Tener dos casas es precioso"

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Madrid, 16 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este viernes que Madrid es "alegría, espectáculo y sana competición", por lo que se congratuló de que deportistas de fuera quieran instalarse en la región para poner de relieve que "tener dos casas es precioso".

Díaz Ayuso transmitió este mensaje durante el acto de entrega de los Premios Siete Estrellas del Deporte de 2024 y 2025 celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Gobierno autonómico.

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Entre los galardonados de las dos ediciones, están el extenista Rafa Nadal por su proyecto universitario con la UAX, los pilotos de MotoGP Álex y Marc Márquez, la atleta María Pérez o el exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez.

Por su diversidad geográfica y sus méritos deportivos de los premiados, la presidenta madrileña subrayó que representan "el mejor reflejo del modo de vida" en la región.

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"Madrid es apertura, es alegría, es espectáculo, es sana competencia, y el deporte es la mejor escuela de vida. Es la casa todos, y es que tiene que será así, porque todos tenemos una región capital a la que acudir siempre que se quiera y necesite, para empezar de cero, para triunfar, para encontrarnos con otros, para ser corriente como ha sido Madrid durante tantos siglos", expuso.

Según Díaz Ayuso, "se es canario y madrileño, se es catalán y español, porque no se es de un solo sitio, se es de muchos, de donde uno quiere ser y donde quiere estar".

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"Y además, tener dos casas es precioso. Por eso decimos que somos la casa que junta a todos los acentos del español", añadió en referencia al origen mallorquín de Nadal, el andaluz de María Pérez o el canario de Sergio Rodríguez.

Nadal opinó que el premio recibido en la categoría de Valores por su proyecto académico con la UAX es un reconocimiento que “no premia una victoria o un título, sino una manera de entender el deporte, la educación y la vida”.

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"La idea era llevar a las aulas lo que el deporte me ha dado: esfuerzo diario, disciplina, respeto, humildad, saber rodearse de un buen equipo", comentó la gran leyenda del tenis español.

Para Nadal, "los valores no se enseñan solo con palabras, hay que demostrarlos cada día, sobre todo cuando las cosas no salen como uno espera".

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"El deporte me ha enseñado que para crecer hay que trabajar mucho, aceptar los errores y no perder nunca la ilusión, y es lo que se intenta hacer cada día en la escuela", remarcó.

María Pérez, campeona del mundo y olímpica de marcha, convino con Nadal en que hay que perseverar “cuando las cosas no salen como uno quiere”.

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"No solo es importante a dónde llegamos, sino lo que aportamos durante el camino", prosiguió la atleta granadina. EFE

(foto)