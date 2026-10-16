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Aguirre: “No tengo cara para pedir nada, hay que dar un triunfo -a la afición-”

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Valencia, 16 oct (EFE).- El técnico mexicano Javier Aguirre dijo este viernes que no tiene “cara” para pedir nada y que lo que debe hacer es “dar un triunfo” a la afición valencianista ante el Athletic Club en Mestralla en su primer partido como local en Mestalla, tras el empate la pasada jornada en su debut en El Sardinero.

“Estoy con mucha ilusión. Siempre vine de visitante, siempre me quedaba a ver la banda, era muy divertido eso, alguna vez gané por aquí, pero pocas. La grada empuja mucho y ahora está a favor, estoy con mucha ilusión”, reconoció el mexicano.

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Además, contó una anécdota que le sucedió esta mañana antes de llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna: “Hoy estoy esperando mi coche en la puerta del hotel y viene un bus público, se detiene el tipo, abre la puerta, me dio un abrazo y se marchó. Fíjate tú, si no estoy contento del cariño de la gente. No tengo palabras para describir lo que hizo este hombre hoy, las ganas que tiene la gente de que el equipo remonte. No tengo cara para pedir nada, hay que dar un triunfo”.

Aguirre analizó que el equipo debe ser atrevido y tener personalidad con la pelota: “En Santander perdíamos la pelota demasiado pronto. Ese primer pase de seguridad lo tenemos que hacer mejor. Yo quiero de mi equipo personalidad con la pelota. Sin pelota estuve contento con la actitud de mi equipo. Les he insistido en la personalidad con la pelota, y lo puedo hacer público. Hay que ganar, no importa el cómo”.

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“Hay una frase del míster español campeón del mundo (Luis de la Fuente) que dice que la presión hay que canalizarla y te ayuda a ser mejor. Y es verdad. El día que no tengamos presión, no servimos para esto. Los que trabajamos de cara al público como nosotros o ustedes, tienen presión. Esto es el Valencia. Esa presión hay que canalizarla. Somos unos privilegiados. Si tienes presión, cómetela y canalízala. Es mejor estar aquí con presión que en estar en casa”, afirmó.

Sobre el rival, Aguirre apuntó: “Es un club al que le tengo aprecio, porque mis padres eran de Vizcaya y tengo familia que está ahí. Perdí una final de Copa contra ellos y le tengo aprecio personal... pero hasta ahí. Si son once las victorias que llevo contra ellos, mejor que diez”.

Además, sobre que el Athletic lleve dos partidos aplazados, indicó que “es curioso, sí, porque no es lo habitual". "Se puede suspender uno, pero dos nunca me tocó. No sé si puede influir. Creo que sí, pero en mi vida no me he encontrado en una situación similar. Pero es mucho tiempo sin competir, la verdad. Tiene su connotación positiva y negativa. Pero yo me preocupo por los míos”.

Por otro lado, Aguirre, que durante su presentación y en cada rueda de prensa puso mucho la importancia en la salud mental, desveló que no ha visto necesario hablar con Hugo Duro después de su error en la última jugada en El Sardinero.

“Lo vi normal, como cualquier otro, un día normal en la oficina. Falló el gol, es el primero en saberlo porque estuvo ahí, también hay que estar ahí para fallarlo. Lo vi animado, con buen talante, no lo vi necesario hablar con él”, contó.

Preguntado por los canteranos, el Vasco expresó: “Mayol debutó hace dos partidos. Aimar, participó en el autogol... Los canteranos ayudan mucho. El plan es ganar, con ellos o sin ellos hay que ganar. Pero el equipo está en el puesto 19. ¿Si Otorbi va a ser titular? No voy a decir eso”.

Por último, Aguirre desveló que ha habido reuniones con el director deportivo Braulio Vázquez, pero no desveló el contenido de ellas: “Ha habido reuniones. Pero no te lo puedo decir. Claro que me reúno con Braulio. Hablamos del pasado, presente y futuro. Nuestra obligación es ir un paso por delante. Pero ahora lo que cuenta es sumar tres puntos”.

Asimismo, sobre la visita a Paterna de Tarek Sebiat, responsable en Europa de StayPro, la agencia de representación del pivote mexicano Erik Lira y Edson Álvarez, dijo que fue “casualidades de la vida”. EFE

plm/cta/og

(foto) (vídeo)

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