Caballero cifra en 107 millones la inversión necesaria en Balaídos para ser sede Mundial

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Vigo, 14 oct (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cifró en 107,5 millones de euros la inversión necesaria para que Balaídos pueda ser una de las sedes del Mundial 2030.

Por ello, avanzó que este mismo miércoles enviará una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y otra al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, para solicitar “de manera urgente” una reunión para “garantizar” la candidatura de Vigo.

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“El coste del proyecto global necesario para ser sede mundialista asciende a 107.548.994 euros”, explicó el regidor socialista, quien avanzó que la mayor inversión irá destinada a la reforma de la nueva grada de Tribuna, que requeriría una inversión de algo más de 86,7 millones de euros.

La propuesta municipal pasa por repartir el coste a partes iguales entre las tres administraciones. Es decir, Concello, Xunta y Diputación aportarían alrededor de 35,85 millones de euros cada uno para cubrir las actuaciones pendientes.

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“La Xunta, la Diputación y el Concello debemos firmar el convenio para garantizar el último paso que queda para ser mundialistas. Las anteriores obras en Balaídos ya fueron financiadas por el Concello y la Diputación. Ahora hay que financiar esta gran reforma”, comentó Caballero, quien recordó que el ayuntamiento de Vigo también adelantó casi 3 millones para la modificación y el traslado de los colectores.

EFE

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