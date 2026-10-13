Xavi Albert: No podemos pensar en proteger el marcador, hemos de seguir siendo valientes

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València, 13 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, lamentó tras caer su equipo en la prórroga ante el Olympiacos que en un momento determinado del partido pensaran en gestionar una ventaja que fue de casi treinta puntos y pidió a los suyos que aprendan la lección y sean valientes.

"Ha sido una derrota dura, ha habido una parte para cada equipo. La primera hemos mostrado una identidad muy clara y hemos dominado pero en la segunda no podemos pensar en controlar la distancia, se ve cada día que se pueden recuperar distancias más grandes", apuntó en una rueda de prensa.

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"No podemos pensar en proteger un marcador porque lo hemos generado. Ha habido un momento que no sé si ha sido miedo pero tenemos que seguir jugando valientes, no tenemos que gestionar el marcador, porque cada vez se recuperan más parciales", añadió.

El técnico afirmó que, más allá de que la defensa de cambios del Olympiacos de la segunda parte, fue su cambio de mentalidad el que marcó el choque pero recordó que hace dos semanas la situación se dio al revés cuando ganaron en la pista del ASVEL. "Los partidos son muy largos", subrayó.

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Albert dijo que espera que el equipo debe aprender de esta derrota, que la mentalidad no debe ser "negociable" y que deben tratar de ser mejor equipo de lo que ahora son. "El Olympiacos dio un gran paso adelante físico, jugaron de otra manera y nos sacaron del ritmo", explicó.

Por su parte, Christos Papas, segundo técnico del Olympiacos, felicitó al Valencia por el esfuerzo en el partido y por el equipo que ha montado. El ayudante de Georgios Bartzokas dijo que formaron una primera parte "desastrosa" pero que en la segunda "cambiaron" el momento del partido desde la defensa por lo que felicitó a sus jugadores y dijo que piensan ya en el Barcelona. EFE

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