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Sumar acusa a PP y Vox de usar su influencia en la Justicia para hurtar el voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

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El diputado de Sumar en el Congreso Gerardo Pisarello ha señalado este lunes a PP y Vox por utilizar su "influencia" en el Poder Judicial para lograr que el Tribunal Supremo, en un auto que ha tachado de "disparatado desde el punto de vista jurídico", haya hurtado el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el también diputado de los Comunes ha descalificado el auto del Supremo subrayando que se trata de una decisión "politizada" y "sin precedentes" y recalcando que su ponente ha sido Antonio Narváez, quien declaró abiertamente su deseo de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "fuera presidente".

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Para Pisarello, la resolución del Supremo "vulnera flagrantemente la Constitución y el principio democrático" y "canaliza" la estrategia de PP y Vox de "agitar permanentemente el fantasma del pucherazo electoral mientras utilizan su influencia en el Poder Judicial para limitar el derecho a voto de cientos de miles de personas".

ES TRUMPISMO

Pisarello ha equiparado esta operación con las prácticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a la ciudadanía que se mantenga "movilizada" frente a la estrategia de la "derecha extrema de obtener a través de determinados sectores del Poder Judicial lo que no consiguen garantizarse en las urnas".

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Asimismo, el también candidato a la Alcaldía de Barcelona se ha referido a los jóvenes ultras que se acercaron a la acampada por la vivienda en Sol este lunes y que tuvieron que ser "repelidos por los propios acampados y la Policía".

LAMINACIÓN DE DERECHOS DEMOCRÁTICOS

En este contexto, ha alertado de lo que "significaría la llegada de estas fuerzas de ultraderecha a las instituciones" y de que puedan "controlar los resortes institucionales para ponerlos al servicio de la laminación de los derechos democráticos".

Y por último, el diputado de Sumar ha condenado la campaña de "difamación y persecución" del Gobierno de Trump contra la congresista demócrata Ilhan Omar, cuyo domicilio ha sido registrado por agentes federales.

Tras solidarizarse con ella, ha destacado que los ataques a su persona demuestran "el miedo de la ultraderecha a perder las elecciones" del próximo mes de noviembre. "Muchos dirigentes del Partido Republicano están en pánico porque las acciones de Trump pueden hundir a su propio partido", ha concluido.

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EuropaPress

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