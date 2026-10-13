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El papel de Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias: no hablará en la gala y tendrá que marcharse antes

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha desvelado cómo será la visita del futbolista a Oviedo el próximo 23 de octubre

Leo Messi en la gala del Balón de Oro. (Europa Press)
Leo Messi en la gala del Balón de Oro. (Europa Press)
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Leo Messi viajará a Asturias el próximo 23 de octubre para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Su presencia será uno de los grandes atractivos de la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo, aunque su paso por los actos estará condicionado por sus compromisos profesionales con el Inter de Miami. Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha explicado algunos detalles de la visita del futbolista y ha confirmado que no pronunciará un discurso durante la gala.

En una entrevista concedida a El Partidazo de la Cadena COPE, Sanjurjo ha contado que el argentino se ha mostrado muy dispuesto a colaborar con la organización y que, más que plantear exigencias, ha trasladado una petición relacionada con su agenda deportiva. “La única cosa, que no es una exigencia, es una limitación, es que sigue compitiendo y el sábado tiene partido y quiere estar con su equipo. Pero nos ha puesto todas las facilidades del mundo”, ha explicado.

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El Inter de Miami se enfrentará al New York RB el sábado 24 de octubre, un compromiso que Messi no quiere perderse. Por este motivo, el futbolista tendrá que ajustar su estancia en Asturias para poder atender los actos previstos y regresar a tiempo para estar con su equipo. Aunque la directora de la Fundación no ha confirmado si acudirá a la cena posterior a la ceremonia, sí ha detallado que el jugador participará en otros encuentros organizados con motivo del galardón.

Leo Messi en una imagen de archivo. (Europa Press)
Leo Messi en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por qué Leo Messi no dará un discurso en la ceremonia

Una de las incógnitas sobre la presencia de Messi en los Premios Princesa de Asturias era si tomaría la palabra desde el escenario del Teatro Campoamor. Teresa Sanjurjo ha despejado la duda al explicar que el futbolista no pronunciará ningún discurso. La decisión responde al formato habitual de la ceremonia, en la que intervienen únicamente algunos de los galardonados.

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“Messi no hablará. Seguimos la tradición de los premios. No pueden hablar todos porque la ceremonia dura lo que dura y tenemos cuatro discursos ya organizados”, ha señalado la directora en la entrevista radiofónica. Así, serán otros cuatro premiados los encargados de dirigirse al público durante la gala, mientras que el argentino recibirá el reconocimiento sin intervenir desde el atril.

La visita del futbolista comenzará con una agenda que incluye otros compromisos institucionales. Está previsto que participe en la recepción que los reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, ofrecen habitualmente a los galardonados en el Hotel de la Reconquista. No obstante, el horario concreto y su presencia en todos los actos no han quedado confirmados en la información facilitada por la organización.

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. (Europa Press)
Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. (Europa Press)

Un encuentro con miles de jóvenes antes de recoger el premio

Antes de la ceremonia del viernes 23 de octubre, Messi protagonizará otro de los momentos destacados de su visita a Asturias. El jueves 22 participará en un encuentro con niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, dentro de la iniciativa educativa El juego del diez, impulsada por la Fundación Princesa de Asturias para promover los valores del deporte y un fútbol mejor.

La actividad reunirá a miles de participantes. Algunos acudirán a través de centros educativos asturianos que ya han formado parte de la iniciativa, mientras que también se habilitará la inscripción para el público general. Según la información difundida por la Fundación, el plazo para apuntarse a través de su página web se abrirá el domingo 18 de octubre a las 10:00 horas.

Leo Messi durante un partidod el Inter Miami. (Sam Navarro-Imagn Images)
Leo Messi durante un partidod el Inter Miami. (Sam Navarro-Imagn Images)

Sanjurjo ha destacado la ilusión con la que Messi ha recibido el reconocimiento y ha compartido un detalle personal sobre la reacción de su entorno. “Su padre estaba entusiasmado y muy emocionado con eso. Le recibimos con los brazos abiertos”, ha contado. El padre del futbolista falleció el pasado verano, y la directora ha recordado así la importancia que tenía para él este premio.

Cuando se anunció que recibiría el Princesa de Asturias de los Deportes, el argentino también quiso expresar públicamente su agradecimiento a la Fundación y al jurado. En su mensaje, destacó el vínculo que mantiene con España y Cataluña, donde creció como futbolista, vivió durante años y nacieron sus hijos. También reivindicó el papel de sus compañeros, su familia y todas las personas que le han acompañado en su trayectoria, además de la importancia de transmitir a los más jóvenes valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

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