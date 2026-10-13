España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)
Guardar

Estos son los ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 13 de octubre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 13 de octubre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 0, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El buen tiempo tiene fecha de caducidad: cuándo cambiará el clima en España

La Aemet alerta que, a partir de este día, bajarán las temperaturas y llegarán más lluvias, posiblemente por la presencia de una DANA

El buen tiempo tiene fecha de caducidad: cuándo cambiará el clima en España

La reina Sonia de Noruega visitará Málaga a finales de octubre: su primera visita internacional tras perder su lugar en la Casa Real

La madre de Haakon VIII de Noruega acudirá el próximo 29 de octubre a la inauguración de la exposición Munch–Picasso en el Museo Picasso de Málaga

La reina Sonia de Noruega visitará Málaga a finales de octubre: su primera visita internacional tras perder su lugar en la Casa Real

El caso de las dos gemelas que desarrollaron cáncer antes de nacer: el tumor se gestó en el útero y una hermana se lo pasó a la otra

Las pequeñas fallecieron poco después del nacimiento, que fue prematuro

El caso de las dos gemelas que desarrollaron cáncer antes de nacer: el tumor se gestó en el útero y una hermana se lo pasó a la otra

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Los sindicatos incorporarán la exigencia a la huelga general convocada para el 11 de noviembre por la crisis de acceso a la vivienda

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

La normativa contempla nueve días festivos comunes y un máximo de 14 jornadas no laborables

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”