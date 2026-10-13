Pascual: En 36 minutos hemos encajado 65 puntos

Vitoria, 13 oct (EFE).- El entrenador del Dubái, Xavi Pascual, destacó la defensa de su equipo y apuntó que en 36 minutos encajó 65 puntos ante el Baskonia.
El catalán explicó en rueda de prensa que abrieron mal el partido defensiva y ofensivamente, pero valoró la reacción de sus jugadores. “Hemos tenido momentos de jugar bastante bien” y celebró la victoria después del último tropiezo en casa.
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Consideró que estuvieron acertados a la hora de frenar a los jugadores importantes del rival y sus transiciones ofensivas. EFE
jd/ism
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