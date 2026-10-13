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Nueve acusados de traficar con cocaína aceptan penas de hasta 6 años y medio de cárcel

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Santander, 13 oct (EFE).- Nueve acusados de integrar un grupo criminal de tráfico de cocaína, que trasladaban a Cantabria para su venta al menudeo desde Madrid, han aceptado penas de entre 3 años y 10 meses y 6 años y medio de prisión, así como multas de entre 15.000 y 100.000 euros.

A los acusados, que han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en el juicio celebrado este martes en la Audiencia de Cantabria, se les imputaban los delitos de tráfico de drogas contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal y, además, dos de ellos han aceptado condenas por tenencia ilícita de armas y uno por atentado contra la autoridad.

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El acuerdo contempla la aplicación a los nueve acusados de la atenuante de drogadicción, al tener en cuenta su adicción a las sustancias estupefacientes, lo que ha permitido rebajar las penas inicialmente solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilaban entre los 5 y los 10 años de prisión, con multas de entre 12.000 y 200.000 euros.

Durante el juicio, los abogados de todos los acusados han informado de que solicitarán la suspensión de la ejecución de las penas de prisión, al alegar que sus defendidos padecen adicción a las drogas y se encuentran en tratamiento.

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Según la calificación de los hechos de la Fiscalía, los nueve procesados formaban parte de una organización dedicada a introducir cocaína en Cantabria desde Madrid para su posterior distribución y venta al menudeo.

Dos de los acusados eran los presuntos cabecillas del grupo, mientras que otros cuatro se encargaban del transporte de la droga y dos se dedicaban a su venta al por menor.

El noveno procesado tenía como cometido guardar la sustancia estupefaciente en su domicilio de Alcalá de Henares (Madrid), desde donde se distribuía hacia Cantabria.

Entre los hechos recogidos por la Fiscalía figura la detención de dos de los acusados cuando transportaban cinco kilos de cocaína ocultos en un compartimento habilitado en un vehículo, mientras que otros dos fueron detenidos con un kilo de esta sustancia.

La investigación también permitió localizar varias armas en el domicilio de uno de los procesados, y a otro de los acusados, dedicado a la venta al menudeo, se le atribuyó un delito de atentado contra la autoridad por morder a un agente cuando fue detenido. EFE

ca/ppc/aam

(foto)

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