Irene Montero asegura que Podemos no se integrará en Frente Amplio

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Madrid, 13 oct (EFE).- La número dos de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su formación no se integrará en las próximas elecciones generales en la nueva coalición denominada Frente Amplio, al priorizar el pacto alcanzado entre los morados y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En una entrevista en TVE, y preguntada sobre si Podemos se va integrar en Frente Amplio, Montero lo ha negado.

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"No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho, abriendo de esta forma la puerta a la coalición Frente Amplio, integrada por el momento por los partidos IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. EFE