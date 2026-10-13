Espana agencias

Intervienen 1.015 kilos de cocaína en una embarcación frente a Chipiona (Cádiz)

Guardar

Chipiona (Cádiz), 13 oct (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido un alijo de cocaína que pretendían introducir a bordo de una embarcación recreativa, en una acción que se llevó a cabo frente al litoral de Chipiona (Cádiz) y se saldó con la incautación de 1.015 kilos de esta droga.

Durante la actuación, desarrollada este lunes por la tarde, los agentes aprehendieron un total de 28 fardos de distintos tamaños que arrojaron un peso conjunto de 1.015 kilogramos de cocaína, según ha informado este martes la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

La operación continúa abierta, por lo que no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la intervención ni sobre posibles detenciones relacionadas con el alijo.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla la Guardia Civil en el litoral gaditano para detectar e impedir la entrada de sustancias estupefacientes por vía marítima. EFE

PUBLICIDAD

fjs/bfv/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Los reyes han comenzado este martes su visita a la ciudad autónoma de Ceuta y el miércoles pondrán rumbo a Melilla

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

Sus hojas carnosas con bandas blancas almacenan agua y toleran el descuido ocasional, una ventaja clave para quienes recién incursionan en el cuidado de especies de interior

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

La cocinera australiana Sian Almond explica cómo conseguir una textura suave y cremosa de una receta que destaca por ser fácil y prepararse rápido y con pocos ingredientes

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos

Los docentes de todos los niveles educativos irán a la huelga en Madrid a partir de este miércoles 14 de octubre

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”