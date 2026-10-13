Intervienen 1.015 kilos de cocaína en una embarcación frente a Chipiona (Cádiz)

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Chipiona (Cádiz), 13 oct (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido un alijo de cocaína que pretendían introducir a bordo de una embarcación recreativa, en una acción que se llevó a cabo frente al litoral de Chipiona (Cádiz) y se saldó con la incautación de 1.015 kilos de esta droga.

Durante la actuación, desarrollada este lunes por la tarde, los agentes aprehendieron un total de 28 fardos de distintos tamaños que arrojaron un peso conjunto de 1.015 kilogramos de cocaína, según ha informado este martes la Guardia Civil.

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La operación continúa abierta, por lo que no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la intervención ni sobre posibles detenciones relacionadas con el alijo.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla la Guardia Civil en el litoral gaditano para detectar e impedir la entrada de sustancias estupefacientes por vía marítima. EFE

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