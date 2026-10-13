Íñigo Pérez: “La empatía con Gulacsi es máxima porque ha pasado algo grave y desagradable”

Guardar

Vila-real (Castellón), 13 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, afirmó este martes que la empatía con su portero, Peter Gulacsi, baja esta no`sche tras haber sido asaltado en su domicilio cuando se encontraba con su familia, es “máxima”, ya que indicó que se trata de un episodio “grave y desagradable”.

El navarro no quiso desvelar cómo se encuentra el húngaro, ya que indicó que es algo que pertenece a la intimidad del guardameta, aunque sí confesó que tras conocer la situación afectó al grupo.

PUBLICIDAD

“Cuando te comentan esta noticia lo primero, automáticamente, es imaginar lo que hubiera sido si nos hubiera pasado a cada uno de nosotros y te entra nerviosismo en el estómago”, explicó.

“Ojalá no vuelva a suceder”, añadió el entrenador del Villarreal, que no dio detalles de cuándo se podrá reincorporar el portero húngaro a los entrenamientos. EFE

PUBLICIDAD

pvb/nhp/sab