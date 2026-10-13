Forlán presenta un balance "muy positivo" de su primera experiencia como seleccionador

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Montevideo, 13 oct (EFE).- Diego Forlán presentó este martes un balance "muy positivo" de su primera experiencia como seleccionador provisional de Uruguay, que dejó una derrota y dos triunfos, celebró el regreso con gol de Darwin Núñez, elogió el debut de tres jugadores e informó de sus contactos con Luis Suárez y Fernando Muslera.

El exfutbolista de 47 años dijo tener sensaciones positivas de los partidos jugados por la Celeste, pese a la decepción por el debut.

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Con Forlán en el banquillo Uruguay cayó por 3-1 ante Japón el 24 de septiembre, luego se recuperó con una goleada por 4-1 a Corea del Sur y cerró su gira el 6 de octubre con una exhibición ante la selección de la India (1-6).

Definió como "una lástima" el resultado en el primer amistoso.

"Lamentablemente, la pelota cayó del lado de ellos en ese minuto y medio sobre el final y son las reglas del juego que tenés que aceptar", dijo al aludir a los dos tantos que Japón marcó luego de los 90 minutos y que le sirvieron para quedarse con el triunfo.

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Sobre el partido con Corea del Sur, dijo que "hacía mucho tiempo" que no veía jugar a sus compatriotas de la manera que lo hicieron ante un rival que calificó como "de un nivel importante".

"Marcaron, jugaron y controlaron el ritmo del partido", resumió, no sin antes lamentar la lesión del creativo Giorgian de Arrascaeta.

Apuntó que Uruguay debía demostrar su superioridad ante la India y celebró que mostró "jerarquía y calidad" para imponerse por 1-6.

Destacó la aparición por primera vez en el equipo titular del guardameta del Atlético Belgrano Thiago Cardozo, así como a los defensores Facundo Bernal (Defensor Sporting) y Juan Rodríguez (Cagliari-ITA).

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Sobre Darwin Núñez, quien marcó de penalti en la goleada a la India, manifestó que se mantiene como su principal referencia de ataque.

Reveló que se comunicó telefónicamente con el guardameta Fernando Muslera y el delantero Luis Suárez, máximo goleador de la Celeste de todos los tiempos para conocer si estaban disponibles. Admitió que ambos decidieron dar un paso al costado debido a que la próxima competición oficial, la Copa América de 2028, está aún muy distante.

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Ratificó, asimismo, que considera a Suárez y Muslera como valores que pueden seguir aportando al equipo nacional. EFE

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