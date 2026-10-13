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Feijóo critica a Sánchez por haber dejado al rey "solo" en Ceuta en una visita histórica

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Huesca, 13 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya acompañado a los reyes en su viaje a Ceuta y ha afirmado que si él fuera presidente habría viajado con ellos.

"No le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país", ha apuntado el líder del PP en un acto de precampaña en Huesca.

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Feijóo ha agradecido a los reyes que hayan estado y que se queden esta noche en Ceuta, en lugar de irse "en una hora y cinco minutos", ha afirmado, haciendo referencia a la brevedad del viaje del presidente Sánchez a finales de julio.

Los reyes han aterrizado a medio día en el helipuerto de Ceuta y han participado en varios actos en una visita histórica, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

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Según Feijóo, en España "se puede ser monárquico o republicano", pero hay "una gran verdad", que hay "un rey a la altura" de la "gran nación" que es España.

Feijóo ha estado acompañado en el acto con el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver y con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha pedido un aplauso para la Casa Real por dar "un ejemplo de defender el interés general, de defender España y de defender" la democracia. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)

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