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El Gobierno dice que los espacios públicos en Ceuta "han recobrado la normalidad" y que busca que recupere su "brío"

01/10/2026 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras finalizar la primera de las reuniones con las consejeras con competencias en materia migratoria del País Vasco y Castilla-La Mancha, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
01/10/2026 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras finalizar la primera de las reuniones con las consejeras con competencias en materia migratoria del País Vasco y Castilla-La Mancha, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este martes que los espacios públicos en Ceuta "han recobrado la normalidad" gracias a la colaboración entre las administraciones y que trabajan por su "relanzamiento" para que la ciudad recupere el "brío que tenía antes".

En una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, enmarcada en la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, la portavoz ha calificado el evento como un "viaje histórico", recordando que se trata de la primera visita real a las ciudades autónomas en 19 años y remarcando que en esa ocasión también se realizó con un gobierno socialista.

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La ministra ha explicado que, tras la crisis migratoria que tuvo lugar el pasado mes de julio, la prioridad del Ejecutivo ha sido que Ceuta recuperase el "brío" y el crecimiento económico que registraba previamente. En esta línea, ha destacado las ayudas e inversiones ya puestas en marcha y orientadas directamente a pymes y autónomos locales.

"Ceuta estaba en un momento de prosperidad, creciendo como ciudad a todos los niveles. Por eso, también estamos acompañando para que no solamente se recobre la normalidad, sino que se produzca ese relanzamiento", ha señalado Saiz.

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Asimismo, la portavoz ha mostrado su rechazo ante las palabras del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, sobre la situación actual en las que ha expresado que Ceuta es "una olla a presión que en cualquier momento puede estallar".

En este sentido, Saiz ha remarcado que el clima festivo durante la visita de los Reyes en las calles refleja el fruto de un trabajo continuado desarrollado en los últimos dos meses y ha enfatizado la importancia de la colaboración y responsabilidad institucional que han mantenido el Gobierno y el presidente ceutí.

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