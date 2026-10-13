El Gobierno aprueba el Plan de Acción de Juventud hasta 2028 con casi 60.000 millones

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Juventud hasta 2028, que moviliza casi 60.000 millones de euros para impulsar más de 300 medidas en materias como la educación, el empleo, la vivienda, la salud o la igualdad o la participación, que recoge las demandas de entidades juveniles.

Entre las medidas recogidas en el plan, resultado de un proceso participativo con más de 70 entidades juveniles, se encuentran becas y ayudas al estudio, programas de empleo juvenil, el Bono Cultural Joven, medidas de movilidad como el Verano Joven o políticas de emancipación, ha relatado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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Según ha explicado la ministra en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, este instrumento, que se enmarca dentro de la Estrategia de Juventud 2023, establece las prioridades, las actuaciones y los compromisos de inversión de los distintos ministerios en materia de juventud.

El documento se articula en torno a doce ejes y, cada uno de ellos, presenta un diagnóstico de la situación, los objetivos, las medidas previstas y su financiación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos. EFE

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