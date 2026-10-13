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Cuerpo cree que el SMI debe estar en línea con salario medio y no perder poder adquisitivo

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Madrid, 13 oct (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado este martes que el salario mínimo interprofesional (SMI) "debe estar en línea con el salario medio" y es "importante" que "no pierda el poder adquisitivo".

En declaraciones a los medios después de una visita a la empresa de tecnología espacial y telecomunicaciones FOSSA Systems, en Las Rozas (Madrid), Cuerpo se ha referido a la propuesta de UGT y CCOO de que la subida del SMI sea al menos del 7 %, hasta algo más de 1.300 euros.

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"Tenemos un procedimiento ya establecido para valorar cuál es la subida del SMI que tiene que darse" y empieza con el análisis del comité de expertos, ha recordado el ministro, quien ha detallado que tienen que evaluar cómo ha ido evolucionando la economía y cómo están evolucionando los precios, entre otros elementos esenciales.

Según ha dicho, es "importante" que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio, pero en todo caso hay que esperar a ver cuál es la recomendación del citado comité y posteriormente se tomará una decisión "sobre cuál debe ser la actualización del SMI para el año que viene".

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"En cualquier caso, creo que es importante que como está yendo la evolución de los precios, pues tengamos en cuenta que el SMI no pierda el poder adquisitivo", ha remarcado.

Sobre la revisión de previsiones llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Cuerpo ha insistido en que España, por tercer año consecutivo, lidera en materia de crecimiento entre las grandes economías avanzadas.

En su opinión, éste es un motivo para estar satisfechos y "una buena noticia", especialmente teniendo en cuenta "las difíciles circunstancias" que se tienen a nivel internacional.

"Necesitamos crecer para que ese crecimiento acabe llegando también al día a día de los ciudadanos, con lo cual estamos muy satisfechos", ha concluido el vicepresidente primero.

El FMI ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,5 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026 y empeora la tasa de inflación, sumando 0,7 puntos a la prevista este año, hasta el 3,7 %, con la expectativa de que se modere al 2,7 % en 2027. EFE

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