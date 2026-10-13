Comuns aboga por buscar una fórmula que una a la izquierda yendo "provincia a provincia"

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Madrid, 13 oct (EFE).- El diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, una de las formaciones de Frente Amplio, ha abogado por buscar una fórmula que una a todas las izquierdas en las elecciones generales con "generosidad", "pragmatismo" y yendo "provincia a provincia", y ha mencionado expresamente a Podemos y ERC.

"No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

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Podemos cerró el lunes un pacto con ERC para colaborar en Cataluña en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y para que, en el resto del territorio, hagan campaña juntos el candidato republicano, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, que aspira a ser candidata como número uno por Madrid.

El mismo día los cuatro partidos que integran por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) designaron como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la mano tendida a Podemos, y Pisarello ha incidido este martes en la voluntad de contar con los morados y con otras fuerzas.

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En este sentido, ha instado a trabajar con "discreción", sin "reproches", con "generosidad" y con el "máximo de pragmatismo" para construir una candidatura de unidad que vaya más allá de los partidos de Frente Amplio.

"(Hay que) mirar provincia a provincia, circunscripción por circunscripción cuáles son las fórmulas para conseguir que ese espacio a la izquierda del PSOE tenga la mayor presencia posible", ha añadido.

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Por otro lado, ha reconocido que le hubiera gustado que Rufián tuviera una "posición frenteamplista", pero ha señalado que "hay que aceptar la decisión" que ha tomado y ha apremiado a buscar entre todas las izquierdas "la mejor manera de colaborar", ya que el viernes 16 de octubre finaliza el plazo para registrar coaliciones. EFE

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