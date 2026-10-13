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Comuns aboga por buscar una fórmula que una a la izquierda yendo "provincia a provincia"

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Madrid, 13 oct (EFE).- El diputado de Sumar Gerardo Pisarello, de los comunes, una de las formaciones de Frente Amplio, ha abogado por buscar una fórmula que una a todas las izquierdas en las elecciones generales con "generosidad", "pragmatismo" y yendo "provincia a provincia", y ha mencionado expresamente a Podemos y ERC.

"No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso.

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Podemos cerró el lunes un pacto con ERC para colaborar en Cataluña en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y para que, en el resto del territorio, hagan campaña juntos el candidato republicano, Gabriel Rufián, y la número dos de los morados, Irene Montero, que aspira a ser candidata como número uno por Madrid.

El mismo día los cuatro partidos que integran por el momento Frente Amplio (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) designaron como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, con la mano tendida a Podemos, y Pisarello ha incidido este martes en la voluntad de contar con los morados y con otras fuerzas.

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En este sentido, ha instado a trabajar con "discreción", sin "reproches", con "generosidad" y con el "máximo de pragmatismo" para construir una candidatura de unidad que vaya más allá de los partidos de Frente Amplio.

"(Hay que) mirar provincia a provincia, circunscripción por circunscripción cuáles son las fórmulas para conseguir que ese espacio a la izquierda del PSOE tenga la mayor presencia posible", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que le hubiera gustado que Rufián tuviera una "posición frenteamplista", pero ha señalado que "hay que aceptar la decisión" que ha tomado y ha apremiado a buscar entre todas las izquierdas "la mejor manera de colaborar", ya que el viernes 16 de octubre finaliza el plazo para registrar coaliciones. EFE

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