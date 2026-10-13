Carrick: “No estoy de acuerdo con la expulsión y no entiendo que lo revise el VAR”

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Madrid, 13 oct (EFE).- Michael Carrick, entrenador el Manchester United, declaró este martes, después de perder 2-0 con el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que “no” está “de acuerdo” con la expulsión en la segunda parte de Leny Yoro.

“No estoy de acuerdo con la decisión de expulsarle. Es un empujón muy suave. Que luego lo revise el VAR no lo entiendo. Empezamos mal el partido y luego fue cuesta arriba”, explicó el técnico, que recordó que su equipo tuvo “ocasiones” para lograr el empate a uno, aunque “la tarjeta roja tuvo una gran repercusión en la segunda parte”.

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“Se pueden fallar ocasiones. Tenemos calidad. No es una cuestión de eso. No marcamos las ocasiones, como otros días. Tenemos que crear las ocasiones y marcar y defender mejor”, abundó el entrenador del United, que admitió que están “decepcionados”, pero es momento de pensar ya en el siguiente duelo y “seguir trabajando”.

“Hemos respondido bastante bien al gol tan temprano, nos ha permitido controlar algunas fases del juego y hemos podido crear oportunidades. Hemos tenido uno contra uno con el portero, no lo hemos aprovechado y en el segundo tiempo hemos dejado espacios”, continuó. EFE

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