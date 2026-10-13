Cardoso: “Echamos de menos a Koke”

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, explicó este martes, tras el triunfo por 2-0 contra el Manchester United en la Liga de Campeones, que el equipo echó “de menos” a Koke Resurrección, baja por el fallecimiento de su madre.

“Además de ser un atleta muy importante para nosotros, es una persona que me ha ayudado un montón desde el principio. Lo echamos de menos a Koke hoy, sabemos que es un momento muy difícil, que Dios consuele el corazón de su familia y él en este momento y sabe que nosotros estamos aquí para apoyarlo y que pase este momento”, dijo.

PUBLICIDAD

“Una victoria muy importante. Ya sabíamos que iba a ser un partido difícil”, explicó el internacional estadounidense, que no ha visto aún repetido el gol que le anularon en el final del primer tiempo: “Es una pena. Todavía no la vi. Para mí es una sensación buena marcar. Una pena que no ha valido, pero muy contento por el partido que hicimos”.

El 1-0 lo marcó Pablo Barrios. “Sabemos que tenemos un equipo completo, con jugadores de alto nivel. Pablo es un jugador que no necesito decir nada, disfruto mucho jugando con él. Nos ha ayudado al principio del partido, que salimos a presionar y marcamos el gol”, expuso. EFE

PUBLICIDAD