Canarias reclama una política migratoria clara y más fondos ante el repunte de llegadas

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Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Canarias ha expresado este martes la preocupación del Ejecutivo autonómico por el repunte de llegadas de migrantes al archipiélago y ha reclamado una política migratoria clara para los territorios fronterizos de la Unión Europea, así como financiación suficiente para afrontar esta situación.

La consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha defendido en el pleno del Parlamento de Canarias que el Ejecutivo debe tener voz en la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y recibir los fondos correspondientes por su condición de frontera exterior de la UE.

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La consejera ha explicado que el Gobierno de Canarias ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle su preocupación y preguntar por las medidas previstas para reforzar la respuesta ante la llegada de pateras y cayucos, sin que hasta el momento haya recibido contestación.

Barreto ha señalado que esta falta de respuesta resulta llamativa porque el Ministerio del Interior suele contestar con prontitud a las comunicaciones del Ejecutivo autonómico.

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Asimismo, ha advertido de que los datos de octubre confirman la preocupación del Gobierno canario, ya que la ruta atlántica vuelve a registrar un repunte de llegadas.

"La ruta canaria se ha activado", ha indicado, antes de subrayar que la evolución obliga a mantener las alarmas encendidas.

Salvamento Marítimo ha socorrido en las últimas horas a 135 kilómetros de El Hierro a 86 personas que iban en una embarcación precaria, lo que eleva a 886 las auxiliadas y desembarcadas en Canarias el pasado fin de semana. EFE

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