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90-87. Robinson noquea al Maccabi Tel Aviv con un triple en el último segundo

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Barcelona, 13 oct (EFE).- Un triple del base Justin Robins a 1.6 segundos del final dio la victoria al Barça este martes en el Palau Blaugrana (90-87) frente al Maccabi Rapyd Tel Aviv, en un encuentro igualado que los azulgranas dominaron con mínimas ventajas durante la mayor parte del tiempo.

El escolta Kevin Punter (19 puntos), secundado por el base Umoja Gibson (13) y el alero Joel Parra (11), lideró en ataque el conjunto azulgrana, que pudo romper el partido en múltiples ocasiones, pero estuvo muy irregular en el tiro y la defensa, algo que aprovechó especialmente el base Yan Madar, que fue el mejor de los visitantes con 22 puntos.

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Contagiados por el frío ambiente del Palau Blaugrana, más vacío de lo habitual por la coincidencia con el partido de la 'Champions' de fútbol entre el Galatasaray y el Barcelona, ambos equipos empezaron tibios en defensa, lo que derivó en un tanteo alto (14-11, min.5), impulsado el Barça por Punter y Robinson, y entregado el Maccabi al tiro exterior.

Las rotaciones, en espacial la entrada de Theis y Colson, dotaron de pegada interior y músculo al equipo israelí, que atrancó el ataque azulgrana, muy fluido hasta entonces. Con dificultades para mover la bola y encontrar ventajas en estático, el cuadro de Sekulic terminó el primer asalto en desventaja (23-24).

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La igualdad imperó en un segundo cuarto de poca continuidad en el juego y muchas imprecisiones (31-33, min.15). El Barça igualó el listón físico, mitigó la sangría en el rebote y pudo correr en varias ocasiones, pero le faltó puntería en tiros fáciles para reflejar en el marcador su leve mejoría en el juego.

Estos errores, además, parecieron minar por momentos la confianza del equipo, que desatendió el perímetro y facilitó el gran acierto exterior del Maccabi (9 de 18 en la primera parte), que se marchó al descanso por delante en el marcador (40-42).

Ajustó la mirilla el Barça tras el paso por vestuarios, con un rápido parcial de 8-0, pero Madar, defendido con una permisividad excesiva, abortó la escapada local con 10 puntos consecutivos (55-54, min.25) y devolvió la igualdad al juego, sin que ninguno de los dos equipos lograra anotar con continuidad o imponer su juego.

Así, se llegó con un resultado ajustado (67-64) al último cuarto. El Barça amenazó con romper el partido en varias ocasiones, mediante Punter (74-68, min.33) y Gibson (83-75, min.35), pero después de los tiempos del Maccabi, los azulgranas cometían pérdidas o descuidos en defensa que permitían al cuadro israelí reengancharse al partido.

El conjunto azulgrana llegó a los dos minutos finales con cinco puntos de ventaja pero tanto Punter como Robinson fallaron en sendos aclarados y el Maccabi, a base de tiros libres, se acercó a un punto a falta de 50 segundos.

Punter amplió a tres la renta desde la línea de personal, pero Lundberg, en una falta muy protestada por el Barça al entender que había dejado la pierna al lanzar para ser golpeado por Parra, empató a 19.2 del final.

La última bola fue para Robinson, que encestó el triple ganador a falta de 1.6, y Colson estrelló el último tiro del partido contra el tablero (90-87). De este modo, el equipo de Sekulic logró la tercera victoria europea del curso en cinco jornadas.

- Ficha técnica

90. Barça (23+17+27+23): Robinson (11), Punter (19), Martin (7), Parra (11), Balcerowski (6) -equipo inicial-, Umude (-), Gibson (13), Nebo (5), Brizuela (1), Evbuomwan (6), Ubal (6) y Nkamhoua (5).

87. Maccabi Rapyd Tel Aviv (24+18+23+23): Madar (22), Lundberg (13), Hoard (4), Brissett (7), Sorkin (2) -equipo inicial-, Clark (9), Theis (11), Colson (12), Leaf (2), Wallace (5), Bacot (-) y Rayman (-).

Árbitros: Gytis Vilius (LIT), Josip Radojkovic (CRO) y Kerem Baki (TUR). Eliminaron con cinco faltas al visitante Clark (min.40).

Incidencias: partido de la jornada 5 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 3.637 espectadores. EFE

(foto)

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